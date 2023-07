Steenbergen en Schouten als topfavorieten naar finale bij WK zwemmen

Marrit Steenbergen en Tes Schouten hebben zich donderdag bij de WK zwemmen van hun beste kant laten zien. Zowel Steenbergen (op de 100 meter vrije slag) als Schouten (op de 200 meter schoolslag) plaatste zich als favorieten voor de finale. Caspar Corbeau bereikte op de 200 school eveneens de eindstrijd.

Steenbergen was op de 100 vrij de allersnelste. Ze kwam in de eerste halve finale in actie en noteerde een tijd van 52,82 in het Japanse Fukuoka. De Australische Mollie O'Callaghan (52,86) kwam daar het dichtstbij.

Het betekent dat de 23-jarige Steenbergen vrijdag in de finale als favoriet in baan 4 zwemt. Bij de WK zwemmen van vorig jaar werd ze nog elfde op de 100 meter vrije slag.

De één jaar jongere Schouten maakte veel indruk op de 200 school. Ze was met afstand de snelste in haar halve finale en evenaarde met 2.21,71 haar eigen nationale record. Overall was alleen Tatjana Schoenmaker sneller: 2.21,31.

In de afgelopen maanden toonde Schouten al vorm door de Nederlandse records op de 100 en 200 meter schoolslag meerdere keren aan te scherpen. Eind 2022 pakte ze bij de WK kortebaan al zilver (100 school) en brons (200 school).

Corbeau maakt indruk, Kamminga niet

De in de Verenigde Staten geboren Corbeau was op de 200 school de snelste in de eerste halve finale en zag in de tweede halve eindstrijd vier zwemmers onder zijn tijd van 2.08,49 duiken.

Arno Kamminga was overall de nummer twaalf (2.10,57) en kan de finale vergeten op het onderdeel waarop hij nog olympisch zilver pakte. In de aanloop naar de WK beleefde hij een moeilijke periode, waardoor hij een trainingsachterstand opliep.