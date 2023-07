Schouten overtuigt en gaat op WK als snelste naar halve finales 200 meter school

Tes Schouten heeft donderdag bij de WK zwemmen in Fukuoka de beste tijd neergezet in de series van de 200 meter schoolslag. Het talent uit Bodegraven noteerde een tijd van 2.22,43.

"Ik dacht: ik wil gewoon als eerste aantikken", reageerde Schouten. "Ik wilde een rondje door, die tijd is dan nu nog niet zo belangrijk. Ik had ook meer vertrouwen in de 200 meter. Dit lukt gewoon altijd, dus waarom zou het nu niet lukken."

Kamminga kwam woensdag nog in actie op de 4x100 meter wisselslag gemengd. "We waren laat thuis, dus dan is zo'n 200 meter wel pittig", zei hij. "Maar ik heb precies gedaan wat ik moest doen en hopelijk kunnen we later vandaag de finaleplek veiligstellen."