Herboren waterpolosters dicht bij eerste WK-goud sinds 1991: 'Het is bizar'

Worden de Nederlandse waterpolosters voor het eerst sinds 1991 wereldkampioen? Sabrina van der Sloot en Laura Aarts waren destijds nog niet eens geboren, maar zijn nu de routiniers van de ploeg die vrijdag in de finale voor een nieuwe wereldtitel gaat.

Dat is begrijpelijk, want het tweetal was nog niet eens geboren toen de Nederlandse waterpolosters in de finale met 13-6 wonnen van Canada. Van der Sloot kwam twee maanden later ter wereld, Aarts ruim vijf jaar later.