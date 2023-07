Waterpolocoach vindt het 'respectloos' dat halve finale WK niet werd uitgezonden

Bondscoach Evangelos Doudesis was woensdag heel blij met de finaleplaats van de waterpolosters bij de WK in Fukuoka. Maar hij begrijpt niet dat het duel met Italië niet live op de Nederlandse televisie werd uitgezonden. "Het is respectloos voor alle meiden hier!"

Toen de NOS-verslaggever na de gewonnen halve finale wilde vragen voor welke tegenstander Doudesis in de finale de voorkeur had, pakte hij de microfoon en vroeg hem waarom het duel niet op televisie te zien was.

"Mijn voorkeur is dat de wedstrijd live wordt uitgezonden", begon de 38-jarige Doudesis, geciteerd door persbureau ANP. "We gaan niet naar een onbelangrijke wedstrijd van het WK vrouwenvoetbal kijken. Het is respectloos voor alle meiden hier. Het is het Nederlands team, kom op", foeterde hij.

De halve finale van Oranje was alleen online bij de NOS te zien. Na het interview werd bekend dat Spanje ten koste van Australië de finale speelt tegen Nederland. De eindstrijd is komende vrijdag wel live op televisie te volgen.

De Nederlandse waterpolosters vieren feest na het bereiken van de WK-finale. Foto: Getty Images

'Fijn dat olympisch ticket al binnen is'

Doudesis was lovend over de instelling van de waterpolosters na de 9-8-zege op Italië. "Het was echt superspannend. We hebben onze slechtste wedstrijd gespeeld sinds tijden, zeker in de aanval. Maar die wedstrijden maken je beter en mentaal sterker als je dan toch wint."