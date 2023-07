Steenbergen vijfde in WK-finale 200 vrije slag, wereldrecord uit 2009 verbeterd

Marrit Steenbergen heeft zich woensdag bij de WK zwemmen in Fukuoka zoals verwacht niet in de strijd om de medailles kunnen mengen op de 200 meter vrije slag. Ze tikte in de finale als vijfde aan. Winnaar Mollie O'Callaghan verraste met een wereldrecord.

Steenbergen had zich dinsdag op één honderdste van een seconde voor de finale geplaatst. Ze noteerde toen een tijd van 1.56,49. In de finale was ze met 1.55,51 bijna een seconde sneller, maar een medaille zat er dus niet in.

Het goud was voor de Australische O'Callaghan, die het wereldrecord brak dat het langst stond bij de vrouwen op de langebaan. Sinds 2009 was niemand meer aan de toptijd van de Italiaanse Federica Pellegrini (1.52,98) gekomen.

O'Callaghan noteerde 1.52,85 en verwees haar landgenote Ariarne Titmus verrassend naar het zilver. Titmus noteerde 1.53,01. Het brons was voor Summer McIntosh uit Canada: 1.53,65.

Het was voor de 23-jarige Steenbergen de tweede keer dat ze individueel in actie kwam op een WK. Ze deed het op de 200 vrij beduidend beter dan vorig jaar, toen ze als vijftiende eindigde.

De Waard loopt finale mis

Iets later op de dag greep Maaike de Waard naast een finaleplek op de 50 meter rugslag. Ze tikte in haar halve finale aan in 28,03, overall goed voor de twaalfde tijd. Een plek bij de eerste acht was vereist.