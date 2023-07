Estafetteploeg grijpt net naast WK-medaille, Steenbergen vijfde op 200 vrij

Nederland heeft bij de WK zwemmen net naast een medaille gegrepen op de 4x100 meter wisselslag gemengd. Maaike de Waard, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen werden vierde. Steenbergen werd eerder op woensdag vijfde op de 200 meter vrij.

De Waard, Kamminga, Korstanje en Steenbergen konden net niet mee in het geweld van de sterkste ploegen op de estafette. Slotzwemster Steenbergen tikte als vierde aan na 3.41,81.

Het goud was voor China, dat de 400 meter aflegde in 3.38,57. Australië legde beslag op de zilveren medaille (3.39,03) en het brons was met een tijd van 3.40,19 voor de Verenigde Staten.

Bij de WK van vorig jaar in Boedapest stond Nederland op hetzelfde onderdeel met praktisch dezelfde ploeg wél op het podium. Achter de VS en Australië werd toen brons gepakt. Daarnaast is Oranje de regerend Europees kampioen.

Oud wereldrecord gaat eraan op 200 vrij

Op de 200 meter vrije slag had Steenbergen zich dinsdag met een marge van één honderdste van een seconde voor de finale geplaatst. Ze noteerde toen een tijd van 1.56,49. In de finale was ze woensdag met 1.55,51 bijna een seconde sneller, maar een medaille zat er dus niet in.

Het goud was voor de Australische Mollie O'Callaghan, die het oudste wereldrecord bij de vrouwen op de langebaan brak. Sinds 2009 was niemand aan de toptijd van de Italiaanse Federica Pellegrini (1.52,98) gekomen. O'Callaghan noteerde 1.52,85. Haar landgenote Ariarne Titmus werd tweede (1.53,01) en Summer McIntosh uit Canada derde (1.53,65).

Iets later op de dag greep De Waard naast een finaleplek op de 50 meter rugslag. Ze tikte in haar halve finale aan na 28,03 seconden, overall goed voor de twaalfde tijd. Een plek bij de eerste acht was vereist.