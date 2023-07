Waterpolosters bereiken WK-finale en verzekeren zich van olympisch ticket

De Nederlandse waterpolosters hebben woensdag ten koste van Italië de finale van het WK bereikt. Oranje verzekerde zich met de finaleplek in Fukuoka ook van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Nederland was in een spannende wedstrijd met 9-8 te sterk voor de tweevoudig wereldkampioen en de olympisch kampioen van 2004. De basis werd al in het eerste kwart gelegd, toen een 4-2-voorsprong werd genomen.

Dat gaatje kreeg Italië in de overige drie kwarten niet meer dicht. Lieke Rogge, Iris Wolves en Maartje Keuning waren de topschutters van Oranje. Ze waren ieder goed voor twee doelpunten namens de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis.

In de WK-finale speelt Nederland vrijdag tegen Australië of Spanje. Die landen treffen elkaar later op woensdag. De Verenigde Staten, die op de vorige vier WK's de beste waren, werden in de kwartfinales verrassend gestuit door Italië.

Op het WK gloort de tweede wereldtitel ooit voor de Nederlandse ploeg, die zich in 1991 tot de beste ter wereld kroonde. In 1986, 1994, 1998 én 2015 werd de finale verloren. Vorig jaar was er brons.

'Olympische kwalificatie is superstressvol'

Nederland is er voor de vierde keer bij op de Olympische Spelen. In 2008 werd olympische goud gepakt. Tijdens de laatste editie in Tokio kwam Oranje niet verder dan de zesde plek.

Bondscoach Doudesis is trots op zijn ploeg. "We hebben onze slechtste wedstrijd gespeeld sinds tijden, zeker in de aanval. Maar die wedstrijden maken je beter en mentaal sterker als je dan tóch wint. Dit is een team met karakter. Het liep vaak niet goed, maar dat maakte helemaal niet uit", zei hij.