Messi maakt bevrijde indruk bij Inter Miami: 'Hij is zijn rugzak vol emoties kwijt'

Lionel Messi maakt in zijn eerste wedstrijden voor Inter Miami een uitstekende indruk en zijn trainer Gerardo Martino denkt wel te weten hoe dat komt. Volgens de ervaren coach heeft de wereldtitel met Argentinië ervoor gezorgd dat Messi bevrijd is.

"Er is een last van zijn schouders gevallen en dat is in alles te zien. In zijn dagelijks leven, zijn uitspraken en de manier waarop hij wedstrijden benadert. Hij is vrij en dat stelt hem in staat om nu zo goed te spelen."