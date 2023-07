Celtics-ster Brown tekent duizelingwekkend contract en is duurste NBA-speler ooit

Basketballer Jaylen Brown heeft dinsdag zijn contract bij Boston Celtics met vijf jaar verlengd. Daarmee is hij in één klap de duurste NBA-speler aller tijden.

Brown gaat in Boston de komende vijf jaar 304 miljoen dollar (zo'n 275 miljoen euro) verdienen. De 26-jarige shooting guard is nu met enige afstand de duurste speler aller tijden.

Brown debuteerde in 2017 als profspeler bij Boston Celtics en bleef die club dus zijn volledige loopbaan trouw. In 2021 én dit jaar werd hij verkozen tot NBA All-Star.

Dat het record van Jokic een jaar later alweer gebroken is, heeft te maken met het salarisplafond in de NBA. Dat gaat elk jaar omhoog. Het is dus de vraag hoelang Brown de titel van duurste speler aller tijden mag dragen.