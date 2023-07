Arantxa Rus zet goede vorm door en bereikt tweede ronde in Hamburg

Arantxa Rus heeft zich op het WTA-toernooi in Hamburg geplaatst voor de tweede ronde. De Zuid-Hollandse was in drie sets te sterk voor de Russische tiener Maria Timofeeva: 6-2, 4-6 en 6-1.

De partij tussen Rus en de negentienjarige Timofeeva duurde twee uur en 23 minuten. De Nederlandse, die als zevende is geplaatst op het graveltoernooi in Hamburg, bereikte deze week haar hoogste positie op de wereldranglijst.

Na twee toernooizeges steeg de beste Nederlandse tennisster naar de 60e plaats op de wereldranglijst. Haar hoogste positionering ooit was de 61e plaats in 2012.

In de achtste finales treft Rus de Argentijnse Nadia Podoroska, de nummer 66 van de wereld. Die partij staat woensdag om 10.00 uur op het programma.