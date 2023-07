Kamminga sluit 'rotjaar' af met WK-zilver: 'Hij heeft echt heel diep gezeten'

Arno Kamminga heeft op de WK zwemmen in Fukuoka een einde gemaakt aan een moeilijke periode vol onzekerheid en twijfel. De 27-jarige Katwijker kan zich met een gedeelde zilveren medaille op de 100 meter schoolslag weer meten met de top.

"Ik ben zo ontzettend opgelucht", zei Kamminga na de bijzondere finale. De schoolslagspecialist moest zijn zilveren medaille delen met de Italiaan Nicolo Martinenghi en de Amerikaan Nic Fink, die ook in een tijd van 58,72 aantikten. "Ik had hier niets te winnen of te verliezen. Het is zo fijn om dan toch met zilver beloond te worden na zo'n rotjaar."

De pupil van bondscoach Mark Faber zat er vorig jaar mentaal en fysiek volledig doorheen. Een reeks zware toernooien en de coronapandemie eisten bij hem zijn tol. Op het WK in 2022 pakte Kamminga nog zilver, maar hij besloot na een teleurstellende zevende plek bij de EK in Rome een pauze in te lassen.

Zes maanden geleden hervatte Kamminga de training in het Sloterparkbad in Amsterdam. "Ik heb weleens gedacht: wat moeten we doen om hem daar weer uit te krijgen?", zei coach Faber in Japan. "Hij heeft echt heel diep gezeten, dat hij zelf ook even niet meer wist hoe het moest. Nu moet dit boek dicht en gaan we vooruit richting de Olympische Spelen van Parijs."

Blijdschap bij Arno Kamminga na zijn zilveren race. Foto: ANP

'Dit succes is van ons samen'

Afgelopen jaar was Faber onmisbaar voor Kamminga. "Dit is echt een succes van ons samen", zei de schoolslagzwemmer na de finale. "We hebben zoveel uren samen gezeten en gesproken. Ik ben ook maar een mens. Maar we voelen elkaar zo goed aan. We kunnen ook de moeilijke gesprekken aan."

Voor Kamminga, die in 2021 twee zilveren medailles veroverden op de Olympische Spelen in Tokio, is het WK een belangrijke krachtmeting op weg naar de Spelen in Parijs. Dat hij achter de Chinees Haiyang Qin genoegen moest nemen met zilver, deed hem geen zeer.