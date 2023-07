Zeldzame ontknoping op WK zwemmen: Kamminga deelt zilver met twee anderen

Arno Kamminga heeft maandag na een krankzinnige ontknoping een zilveren WK-medaille veroverd op de 100 meter schoolslag. Die tweede plek moet hij wel delen met twee andere zwemmers, die precies op hetzelfde moment aantikten.

Kamminga, de Italiaan Nicolò Martinenghi en de Amerikaan Nic Fink tikten alle drie in precies dezelfde tijd aan: 58,72. Daardoor ontstond de zelden vertoonde situatie waarbij zij allemaal zilver omgehangen kregen tijdens de medailleceremonie.

De strijd om het goud ging minder gelijk op. Qin Haiyang, in de series ook al oppermachtig, noteerde 57,69. De 24-jarige Chinees was daarmee meer dan een seconde sneller dan zijn drie achtervolgers.

Kamminga eindigde vorig jaar bij de WK in Boedapest ook als tweede en behaalde het zilver bij de Olympische Spelen in 2021 in Tokio. Toch is het zilver op het WK een mooie opsteker voor de Nederlander. Hij was vorig jaar opgebrand en nam maandenlang afstand van het zwemmen.

De wereldtitelstrijd was voor de 27-jarige Kamminga een belangrijke krachtmeting op weg naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Met zijn medaille in Japan kreeg hij de bevestiging dat hij op de weg terug is.

De gekke situatie bij de podiumceremonie. Foto: Getty Images

Na Kamminga weinig Nederlands succes

Buiten de zilveren medaille van Kamminga viel er in de avondsessie weinig te vieren voor de Nederlandse ploeg. Marrit Steenbergen eindigde op de 200 meter wisselslag in de finale als zevende in een tijd van 2.11,89.

Maaike de Waard en Kira Toussaint slaagden er niet in zich te plaatsen voor de finale op de 100 meter rugslag. De Waard tikte aan in een tijd van 59,84 seconden en werd daarmee elfde. Toussaint redde het niet met een tijd van 59,89.