WK-medaille lonkt voor waterpolosters na soepele overwinning op Canada

De Nederlandse waterpolosters hebben zich maandag gekwalificeerd voor de halve finales van het WK in het Japanse Fukuoka. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis rekende af met Canada: 17-10.

Nederland had vrijwel de hele wedstrijd de touwtjes in handen. Al na het eerste kwart leidde de olympisch kampioen van 2008 met 6-2. Daarna bouwde de formatie van Doudesis de marge langzaam maar zeker uit. Canada verkleinde de marge nog wel in de slotfase, maar spannend werd het niet.

In de strijd om een finaleticket stuit Nederland woensdag op Italië, dat met 8-7 afrekende met de Verenigde Staten. Het team van de VS had de laatste vier WK's gewonnen en was ook de sterkste op de recentste drie Olympische Spelen.