Kritische Schouten op WK door naar halve finale 100 meter schoolslag

Tes Schouten is bij de WK langebaan in het Japanse Fukuoka doorgedrongen tot de halve finales van de 100 meter schoolslag. Desondanks was het talent uit Bodegraven niet helemaal tevreden over haar race.

Schouten zette in de ochtendsessie met 1.06,46 de achtste tijd neer. De 22-jarige schoolslagspecialist was daarmee bijna twee seconden langzamer dan de Litouwse Ruta Meilutyte, die met 1.04,67 veruit de snelste in de series was.

Na afloop was Schouten niet helemaal tevreden over haar eerste race op de WK. "Het was niet heel slecht. Maar zo'n eerste race voelt altijd een beetje gek. De raceopbouw was wel goed. Maar ik weet dat ik in de halve finales harder moet en ik weet ook dat ik dat kan."

Schouten maakte de afgelopen maanden indruk door de Nederlandse records op de 100 en 200 meterschoolslag meermaals te verbeteren. Eind vorig jaar won ze bij de WK kortebaan al zilver (op de 100 meter schoolslag) en brons (op de 200 meter schoolslag).

De jacht van Schouten op haar eerste WK-medaille op de langebaan gaat maandag om 13.28 uur (Nederlandse tijd) verder. Dan staat de eerste halve finale op het programma. De finale van de 100 meter schoolslag is dinsdagmiddag.

Maaike de Waard tijdens de series van de 100 meter rugslag. Foto: AFP

Ook De Waard en Toussaint naar halve finales

Op de 100 meter rugslag plaatsten Maaike de Waard en Kira Toussaint zich voor de halve finales van de 100 meter rugslag. De Waard, die zich met het oog op de Spelen voornamelijk op deze afstand richt, ging met een tijd van 59,89 als zevende door.

Nederlands recordhoudster Toussaint kwalificeerde zich met de vijftiende tijd (1.00,46) op het nippertje. Alleen de beste zestien zwemsters uit de series mogen later deze maandag (vanaf 13.53 uur) uitkomen in de halve eindstrijd.