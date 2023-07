Joost Luiten verprutst slotronde en eindigt in achterhoede Brits Open

Joost Luiten heeft zondag het prestigieuze golftoernooi Brits Open in Liverpool in mineur afgesloten. De Nederlander had liefst tachtig slagen nodig voor de laatste ronde van de Britse major.

Luiten eindigde op een gedeelde 71e plaats en houdt slechts drie concurrenten onder zich. Na twee ronden was hij nog de nummer 30 van het algemeen klassement. Zaterdag was hij al naar de 41e plek gezakt.

De strijd om de eindzege in Liverpool wordt zondagavond beslist. De Amerikaan Brian Harman verdedigt in de laatste ronde een voorsprong van vijf slagen op zijn landgenoot Cameron Young.

Luiten greep onlangs twee keer naast een toernooizege. Zowel op de Britse Masters in Sutton Coldfield als het BMW International Open in München liet hij de zege uit zijn handen glippen. Zijn laatste overwinning dateert van 2018, toen hij het Oman Open op zijn naam schreef.