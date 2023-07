Femke Bol snelt op haar droomlocatie naar derde tijd ooit: 'Dit stadion is echt bizar'

Femke Bol slaagde er zondag in een vol olympisch stadion van Londen in om voor het eerst onder de 52 seconden te lopen op de 400 meter horden. Ze dankt die prestatie mede aan de sfeer in het stadion.

De 23-jarige Bol dook met 51,45 ruim onder 52,03, de tijd waarmee ze twee jaar geleden brons veroverde op de Olympische Spelen in Tokio. Het betekende een Europees record en de derde tijd ooit.

"Dit stadion is echt bizar, ik heb mijn hele leven ervan gedroomd hier te lopen", zei Bol tegen de NOS. "Die Britten leven zó met je mee. Ik hoopte al heel lang onder die 52 seconden te lopen en voelde ook dat het kon. Nu heb ik het gedaan in een sfeer die het nog specialer maakt."

Alleen olympisch kampioene Sydney McLaughlin was twee keer sneller op de 400 horden. De Amerikaanse heeft ook met 50,68 seconden het wereldrecord in bezit. Bol boekte haar zeventiende zege op rij op de 400 horden in de Diamond League.

'Wil er op het WK een geweldige show van maken'

In Londen kwam de ongenaakbare Bol met ruim twee seconden voorsprong over de finish. "Een race kan bijna nooit perfect aanvoelen en ook nu vond ik sommige hordepassages niet goed gaan, maar ik voelde me op het laatste stuk nog supersterk", zei ze.

Goud op het WK van volgende maand in Boedapest is deze zomer het grote doel van Bol. Ze heeft al olympisch brons, mondiaal zilver en Europees goud, maar de wereldtitel ontbreekt nog. Haar concurrent McLaughlin doet niet mee op dit onderdeel in Hongarije.