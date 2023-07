Nederlandse zwemsters kunnen met zesde plaats niet stunten op 4x100 meter vrij

De Nederlandse zwemsters hebben zondag tijdens de 4x100 meter vrije slag op de WK in het Japanse Fukuoka niet kunnen stunten. Kim Busch, Sam van Nunen, Milou van Wijk en Marrit Steenbergen eindigden met een tijd van 3.35,41 als zesde.

Nederland belandde direct in de achterhoede en kon uiteindelijk alleen Japan en Canada aftroeven. De gouden medaille was een prooi voor Australië, dat met 3.27,96 een wereldrecord realiseerde. Het podium werd compleet gemaakt door de Verenigde Staten (3.31,93) en China (3.32,40).

De Nederlandse zwemsters behoorden ruim een decennium geleden steevast tot de topfavorieten op de 4x100 meter. Met het afscheid van Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Femke Heemskerk is de dominantie weggeëbd, al is Nederland nog wel een vaste klant in finales.

Vorig jaar moest Nederland met de zevende plaats genoegen nemen op dit onderdeel. Op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio finishte de ploeg als vierde, met toen nog Kromowidjojo en Heemskerk bij het kwartet.

Kamminga en Steenbergen kwalificeren zich voor finale

Op de individuele nummers was er in de vorm van een finaleplaats succes voor Arno Kamminga en Steenbergen. Kamminga, tweevoudig winnaar van olympisch zilver, eindigde in de halve eindstrijd van de 100 meter schoolslag als vijfde met een tijd van 59,08. Qin Haiyang kwalificeerde zich als eerste met een razendsnelle 57,82. De Chinees lijkt de grote favoriet voor goud.

De 27-jarige Kamminga, in zijn eigen reeks de rapste, moest ook voorrang verlenen aan Lucas Matzerath uit Duitsland (58,72), Nic Fink uit de Verenigde Staten (58,88) en de Chinees Yan Zibei (59,02).

Maandag is de finale op dit onderdeel, waarop Kamminga vorig jaar als tweede eindigde. Meervoudig olympisch kampioen Adam Peaty, tijdens de Spelen van Tokio de plaaggeest van Kamminga, neemt niet deel aan dit toernooi wegens mentale problemen.

Steenbergen verschafte zich toegang tot de finale op de 200 meter wisselslag van maandag dankzij een knappe derde plaats in de halve finale. Onze landgenote noteerde een tijd van 2.09,30.

Alleen de Amerikaanse Alex Walsh (2.08,27) en de Chinese Yu Yiting (2.09,04) waren sneller dan Steenbergen, die vorig jaar liefst vier keer goud veroverde op de EK in Rome. Op de langebaan had ze tot dit WK nog nooit een finale bereikt.

Arno Kamminga won twee keer zilver tijdens de Olympische Spelen van 2021. Foto: ANP

Korstanje loopt finale 50 meter vlinderslag mis

Op de 50 meter vlinderslag viel in de halve finale het doek voor Nyls Korstanje. Met een tijd van 23,23 tikte hij als zevende aan in zijn serie en werd hij in het algehele klassement twaalfde.

De 24-jarige Fries richt zich dit toernooi vooral op de 100 meter vlinder en beschouwde de 50 meter vlinder als voorbereiding daarop.

Op de 400 meter vrije slag voor vrouwen zette Ariarne Titmus een nieuw wereldrecord neer. De Australische realiseerde in de finale een tijd van 3.55,38. Ze bleef hiermee onder de oude tijd van de Canadese Summer McIntosh, die het record sinds maart van dit jaar met 3.56,08 op haar naam had staan.

Ook bij de mannen werd een nieuwe mondiale toptijd neergezet. Léon Marchand verbeterde op de 400 meter wisselslag het wereldrecord van Michael Phelps. De 21-jarige Fransman won in 4.02,50 en was daarmee duidelijk sneller dan de toptijd van de Amerikaan uit 2008 (4.03,84).

Het WK-programma op de langebaan is zondag begonnen en duurt tot en met volgende week zondag.