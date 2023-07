Luiten zeker van finaleweekend in door klimaatactie ontsierde Brits Open

Joost Luiten heeft zich vrijdag geplaatst voor het finaleweekend van het prestigieuze golftoernooi Brits Open. De Nederlander kwam in de tweede ronde tot 72 slagen, wat één slag boven het baangemiddelde is.

De 72 slagen waren voldoende om de zogeheten cut te halen. In de eerste ronde had Luiten het iets beter gedaan met 71 slagen. De 37-jarige Luiten staat, terwijl nog een deel van spelers op de baan staat, gedeeld dertigste.

Luiten behoort dit jaar met vier podiumplaatsen tot de best presterende golfers in Europa. De Bleiswijker hoopt over ruim twee maanden in actie te komen bij de Ryder Cup. Hij speelt voor de negende keer op de Britse major, waar hij in 2019 met een 32e plaats zijn beste prestatie neerzette.