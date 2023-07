Kipyegon verpulvert wereldrecord van Sifan Hassan op Engelse mijl

Sifan Hassan is vrijdagavond haar wereldrecord op de Engelse mijl (1609 meter) kwijtgeraakt aan Faith Kipyegon. De Keniaanse dook bij de Diamond League-wedstrijd in Monaco bijna vijf seconden onder het wereldrecord van Hassan.

Kipyegon zette op de niet-olympische afstand in Monaco een indrukwekkende 4.07,64 op het bord. Daarmee was ze bijna vijf seconden sneller dan Hassan in 2019. Op dezelfde baan noteerde Hassan destijds 4.12,33.

Het is voor de 29-jarige Kipyegon het derde wereldrecord dat ze in handen krijgt. De atlete liep eerder dit jaar al wereldrecords op de 1.500 meter (in Florence) en 5.000 meter (in Parijs).

Hassan kwam niet in actie in Monaco. Ze loopt zondag de 5.000 meter van de Diamond League in Londen. De regerend olympisch kampioene op deze afstand heeft het Europees record in bezit met 14.22,12.