Klaver duikt in aanloop naar WK weer onder magische 50 seconden op 400 meter

Lieke Klaver heeft in aanloop naar de WK atletiek weer een 400 meter onder de magische barrière van 50 seconden gelopen. De atlete uit Enkhuizen liep vrijdag bij de Diamond League-wedstrijd in Monaco naar een tijd van 49,99 seconden.

Op haar favoriete afstand kwam Klaver als derde over de finish. Ze eindigde achter de Poolse Natalia Kaczmarek en de Amerikaanse Shamier Little. De Poolse won met een tijd van 49,63. Little noteerde een tijd van 49,68.

Het persoonlijke record van Klaver staat op 49,81. Die tijd liep ze zondag tijdens de Diamond League-wedstrijd in Polen. Toen dook Klaver voor het eerst onder de magische grens van 50 seconden. Femke Bol, die niet aanwezig was in Monaco, heeft met 49,44 het Nederlands record outdoor in handen.

Klaver kon zich in Monaco niet meten met Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse atlete meldde zich met knieklachten af. McLaughlin-Levrone is olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de 400 meter horden. McLaughlin-Levrone focust zich dit jaar, in tegenstelling tot Bol, op de 400 meter.

De wedstrijd in Monaco is voor de 24-jarige Klaver een van de laatste meetmomenten richting de WK in Boedapest. Dat toernooi staat van zaterdag 19 augustus tot en met 27 augustus op het programma.

Bij de mannen kwam hordeloper Nick Smidt in actie. De Drent eindigde met een tijd van 48,57 als zesde op de 400 meter horden. Wereldrecordhouder Karsten Warholm kwam met een tijd van 46,51 (toernooirecord) als eerste over de streep.