Tennisster Toth biedt alsnog excuses aan na onsportief wegvegen van balafdruk

Tennisster Amarissa Toth heeft vrijdag alsnog haar excuses aangeboden voor haar onsportieve gedrag op het WTA-graveltoernooi van Boedapest. In de eerste ronde kreeg tegenstander Zhang Shaui een paniekaanval toen de Hongaarse met haar voet de afdruk van een bal wegpoetste.

Zhang ging even later alsnog de discussie aan met de umpire. De nummer 45 van de wereld riep naar Toth om de balafdruk te laten staan, maar de Hongaarse veegde met haar voet snel de afdruk weg. De partij ging na een felle discussie verder, waarna Zhang bij een 6-5-stand een paniekaanval kreeg. De Chinese gaf in tranen op.

De uitspraken van Toth werden niet goed ontvangen door Zhang. Tijdens het WTA-toernooi in Hongarije bood ze twee dagen later alsnog haar excuses aan. "Het was nooit de bedoeling was om Shuai te kwetsen", zei ze in een videoboodschap. "Ik respecteer haar als speelster en als persoon. Het was zeker niet mijn intentie om haar pijn te doen of niet te respecteren. Ik reageerde in een opwelling en mijn emoties namen het over.