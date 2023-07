Waterpolosters met drie zeges op rij glansrijk naar kwartfinales WK

De Nederlandse waterpolosters hebben donderdag in de derde en laatste groepswedstrijd van het WK in Japan simpel gewonnen van Israël: 24-8. Met drie zeges in de groepsfase is Oranje direct door naar de kwartfinales op maandag.

Oranje had geen kind aan Israël en kwam binnen een minuut op 2-0 via Kitty Lynn Joustra. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis bouwde de score, ondanks wat tegenstand in de derde periode, simpel uit.

Eerder deze week won Nederland knap met 7-6 van Europees kampioen Spanje. Twee dagen later declasseerde het Kazachstan met een enorme score: 30-2.

Met drie zeges eindigt Nederland bovenaan in poule B. Daardoor is het spelen van een tussenronde niet nodig. In de kwartfinales op maandag wacht om 9.30 uur (Nederlandse tijd) een confrontatie met Canada of Zuid-Afrika.

Synchroonzwemsters Marloes Steenbeek en Bregje de Brouwer kwamen in actie in de WK-finale van de vrije oefening. Foto: AP

Synchroonzwemsters opnieuw achtste

Synchroonzwemsters Marloes Steenbeek en Bregje de Brouwer eindigden net als vorig jaar in de WK-finale van de vrije oefening als achtste. Het duo behaalde in totaal 206,0396 punten.

Het goud in de finale ging naar de Oostenrijkse tweeling Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri. Zij behaalden 255,4583 punten. Daarmee bleven ze de Chinese zussen Wang Liuyi en Qianyi (255,2480) nipt voor. De Oostenrijkse tweeling had zich ook al als eerste voor de finale geplaatst.