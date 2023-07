Tennisser Ymer 18 maanden geschorst: ex-pupil Haase meldde verblijfplaatsen niet

Tennisser Mikael Ymer is door het internationaal sporttribunaal CAS voor achttien maanden geschorst omdat hij heeft verzuimd zijn verblijfplaatsen te melden. De Zweedse ex-pupil van coach Robin Haase ging drie keer in de fout tijdens een periode van twaalf maanden.

De internationale tennisfederatie ITF was naar het CAS gestapt, nadat een onafhankelijk tribunaal Ymer eerder had vrijgesproken. Het CAS oordeelde dat de speler in april 2021, augustus 2021 en november 2021 zijn verplichtingen niet was nagekomen.