Topvolleybalster Schoot zet na veertien jaar en 387 interlands punt achter carrière

Myrthe Schoot stopt na veertien jaar als topvolleybalster, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo maandag. De 34-jarige Winterwijkse kwam veertien jaar lang uit voor Oranje.

"De energie en opofferingen die je moet doen om topsport te kunnen bedrijven, werden de laatste tijd zwaarder", zegt Schoot. De libero maakte in 2009 haar debuut voor het Nederlands team en speelde maar liefst 387 interlands. "Topsport is egoïstisch en eendimensionaal. Er kwamen nieuwe dingen op mijn pad en ik maakte enorme sprongen in mijn maatschappelijke ontwikkeling."

Schoot veroverde in totaal drie zilveren medailles op het EK (2009, 2015 en 2017). Ze maakte in 2016 deel uit van de olympische ploeg die in Rio de Janeiro met de vierde plek net buiten de prijzen viel. Op het WK van 2018 eindigde Nederland ook als vierde. Schoot speelde haar laatste interland op het WK van 2022 in eigen land.

"Op twaalfjarige leeftijd had ik een droom: topvolleybalster worden", blikt Schoot terug. "Ondanks de zorgen van mijn ouders over mijn ambitieuze doelen en alle opofferingen die het met zich meebracht, bereikte ik mijn olympische droom. Het betreden van het olympisch dorp in Rio voelde als een kinderdroom die uitkwam."

Veel ervaren krachten stoppen bij Oranje

Met het vertrek van Schoot is er in aanloop naar de Olympische Spelen van 2024 wederom een ervaren kracht gestopt bij Oranje. Eerder gaven Lonneke Slöetjes, Maret Grothues, Yvon Beliën en Robin de Kruijf aan dat ze niet meer beschikbaar zijn voor het nationale team. Aanvoerder Anne Buijs besloot een pauze in te lassen in het jaar waarin een olympisch ticket te verdienen is.

In augustus en september staat het EK op het programma. Nederland kan zich in september via het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) plaatsen voor de Spelen van 2024. De plek op de wereldranglijst kan ook voldoende zijn voor een olympisch ticket.