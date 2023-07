Rolstoeltennisser Niels Vink pakt voor tweede dag op rij Wimbledon-titel

Delen via E-mail

Rolstoeltennisser Niels Vink heeft zondag in de quad-klasse van het enkelspel de Wimbledon-titel gewonnen. Zaterdag won de Nederlander met Sam Schröder al de dubbeltitel in Londen.

De twintigjarige Vink was in de finale een maatje te groot voor de zestien jaar oudere Australiër Heath Davidson. De Brabander verloor slechts drie games en maakte het binnen het uur af: 6-1 en 6-2.

Het betekent de eerste Wimbledon-titel voor Vink in het enkelspel. Eerder schreef de viervoudig Grand Slam-winnaar Roland Garros (twee keer) en de US Open op zijn naam.

Het is de tweede eindzege van Vink op Wimbledon in twee dagen tijd. Hij won zaterdag met Schröder in de finale van het dubbelspel van het duo Davidson/Rob Shaw.