Waterpolosters beginnen WK met belangrijke zege op topland Spanje

De Nederlandse waterpolosters zijn zondag goed begonnen aan het WK in Japan. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg Europees kampioen Spanje in een spannende wedstrijd met 7-6.

Door de nipte zege mag Oranje al rekening houden met de kwartfinales, omdat er verwacht wordt dat van het mindere Kazachstan en Israël ook wordt gewonnen.

De zege van Oranje was met name te danken aan de sterke verdediging. Waar Spanje in het eerste deel van de wedstrijd nog wel geruime tijd op voorsprong stond, was de Oranje-verdediging onder leiding van keeper Laura Aarts na de rust stabieler.

Dankzij treffers van Sabrina van der Sloot (2), Simone van de Kraats (2), Brigitte Sleeking (2) en Lola Moolhuijzen won Nederland dit keer uiteindelijk wel van Spanje. Op het afgelopen EK werd Oranje in de halve finales uitgeschakeld door de latere kampioen. Spanje is ook winnaar van olympisch zilver in 2021.

Doudesis genoot vooral van de verdediging van Oranje. "Die was erg stabiel", zei de bondscoach. "Aanvallend waren we de eerste twee periodes iets te passief, maar na de rust was dat een stuk beter."