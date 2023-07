Deze bijzondere records kan Djokovic vandaag evenaren of breken op Wimbledon

Novak Djokovic wil zondag ten koste van Carlos Alcaraz voor de achtste keer Wimbledon op zijn naam schrijven. Als de Serviër de finale in Londen wint, is hij enkele bijzondere records rijker.

De 36-jarige Djokovic kan op Wimbledon zijn 24e Grand Slam-titel veroveren. Daarmee zou hij de Australische Margaret Court evenaren, die in 1973 dit aantal aantikte. Djokovic is al recordhouder bij de mannen door in juni Roland Garros te winnen en daarmee Rafael Nadal (22) achter zich te laten.

Djokovic komt met een nieuwe triomf op Wimbledon op gelijke hoogte met recordhouder Roger Federer wat betreft eindzeges op het heilige gras. De 41-jarige Zwitser won het meest prestigieuze toernooi ter wereld acht keer. Federer verloor in 2014, 2015 én 2019 de finale van Djokovic.

Federer was vanaf 2003 vijf jaar op rij de beste op Wimbledon, een record dat hij deelt met de Zweed Björn Borg (1976-1980). Djokovic staat op vier achtereenvolgende zeges (2018, 2019, 2021 en 2022) en kan zich bij de andere twee legendes voegen. In 2020 werd Wimbledon afgelast vanwege de coronapandemie.

Djokovic kan zondag de oudste Wimbledon-winnaar in het open tijdperk worden (vanaf 1968). Federer kreeg in 2017 deze eretitel door op 35-jarige leeftijd Marin Cilic in de finale te kloppen.

Als Djokovic Alcaraz verslaat, is hij hard op weg naar een 'calender slam'. Mocht de mondiale nummer twee ook zegevieren op de US Open, dan is hij de eerste tennisser sinds Rod Laver in 1969 die alle vier Grand Slam-toernooien in een kalenderjaar wint. In 2021 won Djokovic de eerste drie majors, maar in de finale van de US Open was Daniil Medvedev te sterk.

Spelers met meeste Grand Slam-titels: 1. Margaret Court - 24

2. Novak Djokovic - 23

2. Serena Williams - 23

4. Steffi Graf - 22

4. Rafael Nadal - 22

6. Roger Federer - 20

Djokovic al paar records rijker

Djokovic schreef deze editie van Wimbledon al geschiedenis door voor de 35e keer een finale van een Grand Slam te bereiken. Hij brak het record van de Amerikaanse Christine Evert, die in de jaren zeventig en tachtig tot 34 finales kwam. Bovendien deelt Djokovic met Federer bij de mannen het record van meeste halvefinaleplaatsen op Grand Slams (46).

Dat Djokovic beschikt over stalen zenuwen is ook te zien aan zijn tiebreaks. De Serviër heeft dit jaar op Grand Slams een recordaantal van vijftien tiebreaks op rij gewonnen. Alleen in de tweede ronde van de Australian Open tegen Enzo Couacaud verloor Djokovic een beslissende game op een major.

Inmiddels is Djokovic 2.195 dagen (34 duels) ongeslagen op Wimbledon. Hij nadert de reeksen van Federer (40) en Borg (41). De laatste nederlaag van Djokovic op Wimbledon was in 2017, toen hij in de kwartfinale tegen Tomas Berdych moest opgeven vanwege een blessure. Zijn laatste verlies op het centercourt was de finale van 2013 tegen Andy Murray.

Djokovic speelt om 15.00 uur de kraker tegen Alcaraz, die op revanche aast na zijn verloren halve finale op Roland Garros. De twintigjarige Spanjaard werd tijdens de partij getroffen door kramp. "Hij zal ongetwijfeld tot op het bot gemotiveerd zijn", zei Djokovic. "Hij is hongerig. Dat ben ik ook, dus laten we er een feestmaal van maken."