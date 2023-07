Vondrousová verbaast zichzelf met Wimbledon-titel: 'Vorig jaar nog in het gips'

Markéta Vondrousová heeft vooral zichzelf verbaasd door zaterdag ten koste van Ons Jabeur de Wimbledon-titel te pakken. De Tsjechische zat vorig jaar nog op de tribune in Londen door een slepende polsblessure.

Vondrousová begon als underdog aan de finale tegen de als zesde geplaatst Jabeur, maar overklaste de Tunesische in minder dan anderhalf uur. Ze schreef zo geschiedenis door als eerste ongeplaatste speelster Wimbledon te winnen. Het contrast met vorig jaar kan niet groter.

"Het is ongelooflijk dat ik hier sta en nu de trofee in mijn handen heb", zei de nummer 42 van de wereld tijdens haar overwinningsspeech. "Na alles wat ik heb meegemaakt. Vorig jaar zat ik nog met mijn pols in het gips. Tennis is gek."

De 24-jarige Vondrousová speelde in 2019 op Roland Garros haar eerste Grand Slam-finale. In de jaren daarna kampte ze met problemen aan haar pols. Inmiddels is ze twee operaties verder en weer helemaal terug op haar niveau. De titel in Londen betekent haar definitieve terugkeer.

"Comebacks zijn niet gemakkelijk. Ik weet niet hoe ik het gedaan heb. Ik hoopte dat ik op dit niveau kon terugkomen en nu sta ik hier. Ik besef niet echt wat er gebeurt, maar het is een geweldig gevoel."

De achterban van Markéta Vondrousová reageerde geëmotioneerd op haar eerste Grand Slam-titel. Foto: Reuters

'Dit is het cadeau voor onze trouwdag'

Vondrousová richtte zich tijdens haar speech ook op haar achterban. "Jullie zijn allemaal geweldig, bedankt. Mijn kleine zusje is aan het huilen, zie ik. Het is geweldig dat jullie er allemaal zijn. Ik heb er zo van genoten de afgelopen twee weken."

Ook haar man was aanwezig op het centercourt in Londen. Dat was niet zo vanzelfsprekend: aangezien gras niet de specialiteit is van Vondrousová, was haar man thuisgebleven om op de kat te passen. Toen de Tsjechische doordenderde op Wimbledon, werd toch maar een oppas voor de viervoeter geregeld. "Het is geweldig dat hij er is. Morgen zijn we één jaar getrouwd. Dit is een mooi cadeau."

Vondrousová, die zichtbaar liefhebber is van tatoeages, heeft duidelijke plannen voor de komende dagen. "Ik ga eerst een paar biertjes drinken. Het waren twee uitputtende weken. En ik heb een weddenschap met mijn coach dat hij een tatoeage zou nemen als ik zou winnen. Dus ik denk dat we dat morgen gaan regelen."

Ons Jabeur had het moeilijk na wederom een verloren finale. Foto: ANP/EPA

Jabeur: 'Pijnlijkste verlies uit mijn carrière'

Ons Jabeur had een vervelend déjà vu naar vorig jaar, toen ze in de Wimbledon-finale verloor van Elena Rybakina. "Dit is heel zwaar. Ik zal er lelijk uitzien op de foto's", zei Jabeur lachend en huilend tegelijk.

"Dit is het pijnlijkste verlies uit mijn carrière. Ik wil Markéta feliciteren. Je bent een geweldige speelster en ik weet dat je blessures hebt gehad, dus ik ben erg blij voor je."

Jabeur hoopte als eerste Afrikaanse vrouw een Grand Slam-toernooi te winnen. "Ik geef niet op en zal sterker terugkomen. Ik wil mijn team bedanken, omdat ze altijd in me geloven. We gaan het op een dag bereiken. Dat beloof ik."