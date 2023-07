Van Rouwendaal naast WK-podium op 10 kilometer, nog geen olympisch ticket

Sharon van Rouwendaal heeft haar wereldtitel op de 10 kilometer in het open water zaterdag niet kunnen prolongeren. Ze moest na een fotofinish genoegen nemen met de vierde plaats en is daardoor nog niet zeker van een olympisch ticket.

De Duitse Leonie Beck, die vorig jaar als tweede eindigde achter Van Rouwendaal, pakte het goud in het Japanse Fukuoka. De Australische Chelsea Gubecka eindigde als tweede. De Amerikaanse Katie Grimes tikte een fractie van een seconde eerder aan dan Van Rouwendaal en verzekerde zich van het brons. De Braziliaanse Ana Marcela Cunha kreeg dezelfde tijd als Van Rouwendaal.

Met haar vierde plaats slaagde Van Rouwendaal er niet in zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. De top drie kwalificeerde zich rechtstreeks. Van Rouwendaal krijgt volgend jaar februari bij de WK in Doha een nieuwe kans. Ze moet dan bij de beste twaalf eindigen om voor de vierde keer in haar loopbaan een olympisch startbewijs af te dwingen.

De 29-jarige Van Rouwendaal zwom in het warme water in Fukuoka de hele race alert en bleef in de buurt bij de koplopers. In het laatste deel ging ze samen met Beck, Gubecka, Grimes en Cunha naar voren.

Dit viertal leek om de titel te gaan sprinten. Maar Beck slaagde erin uit het gedrang te komen en kon daardoor een gaatje slaan. Gubecka zwom daarna naar de tweede plaats. Van Rouwendaal tikte bijna tegelijk met Grimes en Cunha het finishbord aan, maar was net iets te laat voor het brons.

Van Rouwendaal hoopte op meer dan vierde plaats

"Ik had op meer gehoopt, omdat de hele race perfect verliep", zei Van Rouwendaal na afloop tegen het ANP. "Die was nog beter dan vorig jaar. Alles wat ik in mijn hoofd had wat tijdens de race zou kunnen gebeuren, had ik onder controle. Ik kan hier daarom ook niet om huilen. Ik had alleen mijn aantik beter moeten doen en had mijn arm eerder uit het water moeten halen. Maar ik was zo bezig met de finish en kwam daardoor net niet goed uit."

In de slotfase werd haar wel snel duidelijk dat de titel niet meer haalbaar was. Ze richtte zich daarom op die derde plek én het olympische ticket. "Het is jammer dat die derde plek niet is gelukt. Het verschil was 0,1 seconde. Ik was er zo dichtbij. Maar in Doha moet het wel lukken. Deze race heeft mij wel voldoende vertrouwen gegeven."