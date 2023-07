Groot nieuws voor Femke Bol: concurrente laat 400 meter horden schieten op WK

De kansen op een wereldtitel voor Femke Bol zijn flink gestegen. Haar Amerikaanse concurrente Sydney McLaughlin slaat komende maand op de WK atletiek in Boedapest de 400 meter horden over.

De 23-jarige Bol en de even oude McLaughlin zijn al een paar jaar een klasse apart op de 400 meter horden. De Amerikaanse wereldrecordhoudster is doorgaans net even beter, wat haar onder meer olympisch goud en een wereldtitel op dit onderdeel opleverde. Bol moest zich tevredenstellen met respectievelijk brons en zilver.