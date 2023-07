LeBron James gaat 'uit pure liefde voor basketbal' nog zeker een jaar door

LeBron James heeft donderdag twijfels over zijn toekomst in de NBA weggenomen. De 38-jarige basketbalvedette liet eind mei weten er niet zeker van te zijn of hij nog door wilde, maar heeft de knoop inmiddels doorgehakt.

"Het kan me niet schelen hoeveel punten ik nog maak of wat ik wel of niet kan op de vloer. De echte vraag voor mij is: kan ik spelen zonder de kantjes eraf te lopen?", zei James bij het in ontvangst nemen van een prijs.

"De dag dat ik niet alles kan geven, is de dag dat ik klaar ben. Gelukkig voor jullie is die dag nog niet gekomen. Als ik naar mijn zoons kijk en ze coach, word ik eraan herinnerd waarom ik speel. Het is de pure liefde voor dit prachtige spel. Ik heb nog steeds iets over. Er is nog veel over."

In mei liet James na het mislopen van de NBA-finale weten dat hij soms voldoening mist. "Het wordt er voor mij niet leuker op als ik niet in de finale sta", zei hij toen. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Er is veel om over na te denken."

Het was voor James pas de tweede keer in twaalf Conference League-finales dat hij naast een finaleplek greep. Hij won de NBA Finals vier keer: in 2012 en 2013 met Miami Heat, in 2016 met Cleveland Cavaliers en in 2020 met Los Angeles Lakers.