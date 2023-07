Met de Wimbledon-stunt van Elina Svitolina dinsdag tegen Iga Swiatek is er een fabelachtig sprookje in de maak op het Londense gras. De Oekraïense vecht als moeder voor haar vaderland en lijkt onder leiding van Raemon Sluiter beter dan ooit.

Nog geen negen maanden geleden beviel Svitolina van haar dochter Skaï. Donderdag staat de nummer 76 van de wereld tot ieders verbazing in de halve finales van Wimbledon. En dat terwijl ze in verwachting was van haar dochter toen in haar thuisland de oorlog uitbrak.

"Tennis is niet meer het belangrijkste in haar leven. Dat is haar kind, haar gezin en de oorlog in haar vaderland", legt oud-prof Marcella Mesker uit aan NU.nl. "Aan de ene kant leeft ze iedere dag met de oorlog, maar aan de andere kant neemt die oorlog heel veel druk weg op de tennisbaan. Tennis is dan maar tennis."

Terwijl haar man en collega-tennisser Gaël Monfils met haar dochter en ouders op de bank zit, speelt Svitolina voor iedereen in Oekraïne. "Ze put er energie uit in positieve zin. Omdat iedere overwinning op de tennisbaan een overwinning is voor Oekraïne", zegt Mesker.

"Ze is bereid om zo ongelofelijk hard te vechten dat ze denkt: wat ze in Oekraïne doorstaan, staat niet in verhouding tot het fysieke werk dat ik lever op de tennisbaan", voegt oud-prof Kristie Boogert daaraan toe. "Ze kan beter relativeren door alles wat ze heeft meegemaakt."

'Deze Svitolina heb ik nog nooit gezien'

De comeback van Svitolina is indrukwekkend. Na een stroeve start in april won ze in mei het toernooi van Straatsburg. Op Roland Garros strandde ze pas in de kwartfinales. Op Wimbledon staat ze dankzij een heel knappe overwinning op nummer één van de wereld Swiatek inmiddels in de halve finales.

Ook in de achtste finales verraste Svitolina door de Belarussische Victoria Azarenka (WTA-20) te kloppen. Ze stond een set en een break achter, maar won alsnog met atypisch 'Svitolina-tennis'. "Ik zag af en toe een Svitolina die ik nog nooit heb gezien", zegt Mesker. "Ze nam het tempo over en sloeg winnende ballen. Dat heb ik haar nog nooit zien doen."

Svitolina staat haar hele tennisloopbaan al bekend om haar vechtersmentaliteit, maar lijkt na haar bevalling nog gemotiveerder en beter dan ooit. Mesker: "Het lijkt wel of ze danst op de baan. Ze heeft nergens een pijntje, wat heel bijzonder is als je 28 bent én negen maanden geleden bevallen bent."

Ook Boogert is diep onder de indruk. "Svitolina oogt fitter en beweegt beter. Het is waanzinnig knap. Je bent eruit geweest en hebt een kindje gekregen en je bent zo weer op topniveau. Dat zegt niets over het vrouwentennis, maar meer over de klasse van de speelster zelf. Er zijn genoeg speelsters die niet op dit niveau terugkwamen of zelfs stopten."

Elina Svitolina is vol ongeloof na haar winst op Iga Swiatek. Foto: AP

Sluiter neemt met humor en emotie druk weg

Een grote rol is weggelegd voor Sluiter, sinds maart de coach van Svitolina. De kersverse moeder wilde er na de bevalling alles aan doen om weer op topniveau terug te komen. Via haar man Monfils, die in zijn tennisloopbaan met Sluiter bevriend raakte, kwam ze bij de Nederlander terecht.

Sluiter beëindigde in december zijn samenwerking met Tallon Griekspoor en zag een nieuw avontuur wel zitten. "Raemon wil alleen maar met iemand werken die echt wíl, en niet de kantjes ervan afloopt", legt Mesker uit. Boogert: "Hij heeft aan Svitolina een hele goede. Want dat is van nature een harde werker."

Sluiter staat als coach bekend om zijn humor en emoties, iets waar Svitolina baat bij heeft. "Je kunt goed met hem lachen", zegt Mesker. "Dat neemt ook spanning en druk weg bij Svitolina. Daarnaast kan hij zich goed inleven in de situatie."

Beste Grand Slam-resultaten Svitolina Australian Open: Kwartfinale (2018, 2019)

Roland Garros: Kwartfinale (2015, 2017, 2020, 2023)

Wimbledon: Halve finale (2019, 2023)

US Open: Halve finale (2019)

'Svitolina had vaak stress'

De hand van Sluiter is ook op de baan zichtbaar. "Ze had vaak stress als het niet lukte", zegt Boogert, die veel wedstrijden van haar gezien heeft. "Ze stond dan bijna stampvoetend op de baan. Dat je dacht: meisje, doe rustig. Ik denk dat hij er nu voor zorgt dat er meer geloof in eigen kunnen is."

Mesker wijst opnieuw naar het duel met Azarenka, "de beste vrouwenwedstrijd tot nu toe op Wimbledon". "Ze maakte meer tempo en speelde aanvallender. Ik denk dat Raemon ook tegen haar heeft gezegd: 'Je wordt ouder en het herstel duurt langer. Je kan niet teren op rally's van 25 slagen en je kapot tennissen.'"

Het is nu de vraag of Svitolina en Sluiter ook in staat zijn de finale te halen. De Oekraïense is zonder enige twijfel de grote publiekslieveling in Londen en speelt donderdag in de halve eindstrijd tegen de Tsjechische Markéta Vondrousová. "Ze is de sentimentele favoriet", sluit Mesker af.