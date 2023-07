NBA pakt basketbalschwalbes aan: strengere regels en mogelijke boetes

Delen via E-mail

De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gaat komend seizoen harder optreden tegen 'schwalbes'. Dat hebben de leden van de NBA-commissie dinsdag unaniem besloten.

Schwalbes staan in het basketbal bekend als flopping. Als daar in een wedstrijd sprake van is, dan kan de scheidsrechter een vrije worp aan de andere ploeg geven als hij denkt dat een speler hem misleidt. Die speler hoeft het veld niet te verlaten.