Semenya haalt gelijk bij Europees Hof in zaak tegen omstreden testosteronregel

Caster Semenya is dinsdag in het gelijk gesteld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak die ze had aangespannen tegen de omstreden testosteronregel. Daardoor kon de Zuid-Afrikaanse atlete niet meedoen aan bepaalde wedstrijden.

Volgens het Europees Hof is de 32-jarige Semenya slachtoffer van discriminatie. Ook oordeelde het Hof in Straatsburg dat haar een "effectief rechtsmiddel" is ontzegd toen ze geen gehoor vond bij het internationaal sporttribunaal CAS.

In 2018 besloot World Athletics met het oog op eerlijke competitie dat vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte medicatie moeten slikken om aan bepaalde wedstrijden te kunnen meedoen. De omstreden regel geldt voor de 400 meter tot en met de Engelse mijl (1.609 meter).

Semenya behoort tot de atletes met een van nature hoog testosterongehalte en strijdt al jaren tegen de regel. De tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter weigert medicatie te slikken die haar waardes naar beneden haalt.

Eerder verloor Semenya alle rechtszaken die ze had aangespannen om de regel ongedaan te krijgen. Ze klaagde de mondiale bond aan bij het CAS, maar vond geen gehoor. Door de uitspraak van het Europees Hof kan de Zuid-Afrikaanse opnieuw een rechtszaak tegen World Athletics beginnen.

Caster Semenya werd drie keer wereldkampioen op de 800 meter, in 2018 voor het laatst. Foto: Getty Images

Semenya kan niet meedoen aan WK atletiek

De WK atletiek van volgende maand in Boedapest komen te vroeg voor Semenya. World Athletics laat in een reactie op de uitspraak van het Europees Hof weten dat de huidige testosteronregels voorlopig van kracht blijven.