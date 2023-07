Andreeva (16) weigerde uit onvrede hand te geven aan umpire op Wimbledon

Delen via E-mail

Mirra Andreeva weigerde maandag de umpire een hand te geven na haar nederlaag tegen Madison Keys op Wimbledon. De zestienjarige Russin vindt het strafpunt dat ze vlak voor het einde van de wedstrijd kreeg onterecht.

In de tweede set gooide Andreeva uit frustratie al met haar racket, wat haar op een waarschuwing kwam te staan. Aan het einde van de derde set kreeg ze een tweede waarschuwing en dus een strafpunt vanwege hetzelfde vergrijp, waarna Keys haar matchpoint benutte.

Andreeva ging tijdens de partij de discussie aan met umpire Louise Engzell. "Begrijp je wel wat je aan het doen bent? Ik gooide niet met mijn racket. Ik gleed weg en verloor de controle. Dit is een foute beslissing", zei het toptalent.

Na afloop bleef Andreeva bij haar verhaal. "Het is een discutabele straf. Ik had geen enkele intentie om met mijn racket te gooien. Ik gleed weg en dacht dat ik voorover ging vallen", zei Andreeva, die vanwege het besluit geen hand gaf aan de umpire. "Ze nam de verkeerde beslissing. Dat is waarom ik haar geen hand wilde geven."