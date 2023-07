Bouwmeester kent moeizame dag op olympisch testevent: 'Wel superleerzaam'

Zeilster Marit Bouwmeester heeft een matige tweede dag beleefd op het olympisch testevent in Marseille. De Friezin zakte maandag ver weg in het klassement, maar hield er ook een positief gevoel aan over.

De 35-jarige Bouwmeester ging na de eerste dag in de Ilca 6-klasse nog aan de leiding. Maandag liep het allemaal wat minder. Ze zakte door een elfde en twaalfde plek terug naar de vierde positie in het klassement.

Bouwmeester kon dus niet profiteren van de wind, die de tweede dag stabieler was. "De uitvoering was wat minder en daar werd ik voor bestraft", zei de olympisch kampioene van 2016. "Dat hoort ook, want als je wil winnen moet je alles goed uitvoeren."

"Dat was vandaag wel een stuk minder", vervolgde Bouwmeester, die haar prestaties ook van de positieve kant bekeek. "Het was wel weer superleerzaam. Zoveel races hebben we hier nog niet gedaan."

Kitefoiler Annelous Lammerts maakte maandag haar eerste meters op het water bij Marseille, aangezien haar races zondag vanwege een gebrek aan wind werden uitgesteld. Ze staat nu vijfde in het klassement. "Het hoogtepunt was dat ik de eerste race best wel lang op kop lag, maar toen maakte ik een heel stom foutje", zei Lammerts. "Uiteindelijk werd ik nog vierde. Dat was best prima. Maar die fout maak ik niet nog een keer."