Zeilster Bouwmeester begint sterk aan olympische testwedstrijd bij Marseille

Zeilster Marit Bouwmeester is zondag goed begonnen aan de olympische testwedstrijd voor de kust van Marseille. De Friezin werd onder lastige omstandigheden twee keer tweede in de Ilca 6-klasse en voert het klassement na de eerste dag aan.

"Het was wel wat uitdagend", zei Bouwmeester. "Soms kwam de wind keihard in, soms totaal niet. Voor iedereen zijn dit heel uitdagende races. Dus ik ben wel heel blij met mijn resultaat. Je wil geen grote fouten maken. Je kan het evenement niet winnen op de eerste dag, maar je kan jezelf wel uitschakelen. Dus dit is prima."