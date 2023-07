Legendarische NBA-coach Popovich (74) verlengt contract bij Spurs met vijf jaar

Gregg Popovich weet niet van ophouden en heeft zijn contract bij San Antonio Spurs met vijf jaar verlengd. Als de coach zijn nieuwe contract uitdient, blijft hij tot op 79-jarige leeftijd coach van de NBA-club.

De 74-jarige Popovich heeft San Antonio Spurs al sinds 1996 onder zijn hoede en is op dit moment al de langstzittende coach in de NBA, de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie. Naast zijn functie als coach is hij ook technisch directeur bij de club.

De Spurs pakten onder zijn leiding vijf keer de titel in de NBA (1999, 2003, 2005, 2007 en 2014). Afgelopen seizoen had het team beduidend minder succes en eindigde het als laatste in de Western Conference.

Mede door de lage klassering had de club van Popovich voor komend seizoen de eerste keuze bij de Draft, waarin de club zich verzekerde van de komst van het Franse toptalent Victor Wembanyama. Hij wordt gezien als het grootste talent sinds LeBron James en gaat dus samenwerken met Popovich.