Topsprintster Richardson gooit pruik af en pakt nationale titel na dopingstraf

De Amerikaanse sprintster Sha'Carri Richardson heeft vrijdag in Eugene de nationale titel op de 100 meter heroverd. De 23-jarige atlete werd in 2021 ook al nationaal kampioene, maar die titel werd haar ontnomen vanwege het gebruik van marihuana.

Richardson noteerde donderdag met 10,71 seconden nog de snelste tijd van het seizoen, maar zag de Jamaicaanse Shericka Jackson die een dag later in Kingston al verbeteren (10,65).

Opvallend was dat Richardson vlak voor de finale in Eugene haar kenmerkende oranje pruik verwijderde. De Amerikaanse zei na afloop dat het moment voor haar symbool stond voor een nieuwe start.

"Ik ben weer terug. En ik ben beter dan ooit", zei Richardson, die zich ook plaatste voor de WK in Boedapest in augustus. Ze keert in Hongarije terug op het allerhoogste podium. "Ik heb grote stappen gezet. Op mentaal, fysiek en ook emotioneel vlak."