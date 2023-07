Djokovic bereikt mijlpaal op Wimbledon: 'Ik kan versnellen wanneer het moet'

Novak Djokovic is blij dat hij tien jaar lang ongeslagen is op het centercourt van Wimbledon. De Serviër versloeg vrijdag vlak voor het ingaan van de avondklok Stan Wawrinka, maar erkende dat hij moest knokken voor de zege.

"We zijn twee oude gasten die het tegen de jonkies opnemen", zei de 36-jarige Djokovic na afloop over zijn twee jaar oudere opponent. De twee hebben vaak tegen elkaar gespeeld, onder meer in de finales van Roland Garros (2015) en de US Open (2016). Beide keren won Wawrinka.

"We hebben in het verleden geweldige tennisduels met elkaar uitgevochten op het allerhoogste podium. Hij is een geweldige speler en een sympathieke gast", zei Djokovic, die om 22.45 uur lokale tijd in een tiebreak afrekende met Wawrinka: 6-3, 6-1 en 7-6 (5).

De laatste nederlaag van Djokovic op de hoofdbaan van Wimbledon was op 7 juli 2013. Toen verloor hij in de finale van Andy Murray, die vrijdag in een vijfsetter werd uitgeschakeld door Stéfanos Tsitsipás.

Stan Wawrinka feliciteert Novak Djokovic na de wedstrijd. Foto: Getty Images

Djokovic onder de indruk van Hurkacz

Even leek het erop dat Wawrinka in de derde set de spanning terug zou brengen tegen Djokovic. Hij leidde in de tiebreak met 3-5, maar daarna maakte de 23-voudig Grand Slam-winnaar vier punten op rij.

"Hij was maar twee punten verwijderd van een verlenging van de partij. We wisten dat een van ons in drie sets moest winnen om de wedstrijd op vrijdag af te kunnen maken. Hij krikte zijn niveau op, terwijl ik minder ging spelen. Maar ik weet van mezelf dat ik kan versnellen en een stapje extra kan zetten wanneer het moet."

Djokovic speelt in de volgende ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz, die twee jaar geleden Roger Federer nog uitschakelde in de kwartfinales van Wimbledon. "Dat wordt de zwaarste partij tot nu toe", zei Djokovic. "Hij speelt heel sterk op gras. Hij heeft net als ik nog geen setverlies geleden. Het wordt een geweldig gevecht."