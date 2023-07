Saoedi-Arabië wil met enorme investeringen in het tennis nog meer voet aan de grond krijgen in de sportwereld. De grote bestuursorganen ATP en WTA lijken ondanks kritiek te zwichten voor de oliedollars. Wat is er gaande?

Saoedi-Arabië pompt al jaren miljarden euro's in tal van sporten. Het Public Investment Fund (PIF), het investeringsfonds van de Saoedische overheid, drukte zijn stempel op onder andere het voetbal. Premier League-club Newcastle United viel in Saoedische handen en sterren als Cristiano Ronaldo en Karim Benzema tekenden voor megabedragen bij Al Nassr en Al Ittihad. Daarnaast wordt het WK van 2030 of 2034 mogelijk aan het koninkrijk toegewezen.

Het staatsfonds van kroonprins Mohammed Bin Salman investeerde ook in de Formule 1, boksen en golf. Bij het golf leidde dit tot veel ophef. Het door Saoedi-Arabië gefinancierde LIV Golf haalde topspelers met miljoenen weg bij andere bonden, met een splijtzwam in de golfwereld tot gevolg. Recent begroeven de traditionele Tours de strijdbijl door te fuseren met LIV Golf.

Saoedi-Arabië wil ook grote tennistoernooien organiseren voor zowel mannen (ATP) als vrouwen (WTA). Afgelopen december was er een voorproefje met de lucratieve Diriyah Tennis Cup. Bij dit demonstratietoernooi deden twaalf topspelers mee. De Amerikaan Taylor Fritz won de finale van de Rus Daniil Medvedev en ontving bijna 1 miljoen euro aan prijzengeld.

De NextGen Finals wordt dit seizoen waarschijnlijk al in de Saoedische stad Jeddah afgewerkt. Dit is een eindejaarstoernooi voor de beste mannelijke tennissers onder de 21 jaar. De afgelopen vijf jaar was Milaan de thuisbasis voor dit evenement. In de toekomst volgt mogelijk een vrouweneditie.

Kroonprins Mohammed Bin Salman op het circuit van Jeddah, naast Red Bull-topman Helmut Marko, Formule 1-baas Stefano Domenicali en voormalig FIA-voorzitter Jean Todt. Foto: Getty Images

Een deal met Saoedi-Arabië is omstreden. Het land wordt beschuldigd van het schenden van de rechten van onder anderen vrouwen en lhbtiq+-ers. De vrijheid van meningsuiting is beperkt en critici worden monddood gemaakt. Journalist Jamal Khashoggi werd in 2018 vermoord in het Saoedische consulaat in Istanboel. Volgens westerse inlichtingendiensten gaf Bin Salman de opdracht tot die moord, maar de kroonprins ontkende.

Het Saoedische regime doet volgens critici aan 'sportswashing'. Dit is het beleid om sportevenementen te organiseren of sportploegen te sponsoren met als doel het imago te verbeteren en misstanden te verdoezelen. Volgens de officiële lezing maken de ambities deel uit van het project 'Saudi Vision 2030'. Het land wil minder afhankelijk worden van olie en gas en investeert daarom in onder meer sport en toerisme.

De ATP lijkt na "positieve gesprekken" in zee te gaan met het Saoedische PIF. "De chaos in het golf dient als schrikbeeld. Ons doel is simpelweg om topspelers op het hoogste podium aan de wereld te tonen", zei voorzitter Andrea Gaudenzi, die ook een duidelijke voorwaarde stelde. "Investeerders moeten de sport en de geschiedenis ervan respecteren. Ze moeten samenwerken en niet hun eigen koers varen."

De WTA denkt ook aan een deal met Saoedi-Arabië. "Maar het is een lastige kwestie", beaamde voorzitter Steve Simon. Hij houdt rekening met de veiligheid van lesbische speelsters in de oliestaat. "Het land heeft in de laatste jaren stappen gezet, maar er zijn nog tal van verbeterpunten wat betreft rechten voor lhbtiq+-ers. We hebben daarover met Saoedi-Arabië gesproken, maar het is daar een gevoelig onderwerp. We blijven in gesprek."

Nick Kyrgios wil graag meer prijzengeld voor tennissers en verwelkomt de Saoedische inmenging. Foto: Getty Images

Tennislegende Billie Jean King verwelkomt de entree van Saoedi-Arabië. De twaalfvoudig Grand Slam-kampioene was in de vorige eeuw voorvechtster van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. "Ik geloof erg in betrokkenheid", zei de 79-jarige Amerikaanse, die zelf lesbisch is. "Je moet je inlaten met Saoedi-Arabië om daar verandering teweeg te brengen. Ik zou naar Saoedi-Arabië gaan en het gesprek aangaan."

De lesbische Daria Kasatkina uitte als een van de weinige actieve spelers haar bezorgdheid. "Voor vrouwen is het lastiger. Mannen kunnen zich daar volledig vrij voelen. Wij hebben dat niet", zei de Russin. "Money talks. Maar geld is in dit geval niet het belangrijkste. Voor mij in ieder geval niet."

Veel andere toptennissers staan wel open voor een lucratief avontuur. "Eindelijk krijgen de spelers het prijzengeld dat ze verdienen. Ik doe mee", schreef de Australische 'bad boy' Nick Kyrgios op sociale media. De Tunesische Ons Jabeur ziet het als een kans om verandering in het land te bewerkstelligen. "Vrouwen moeten daar nog meer rechten krijgen. Het is nu of nooit."