Strijdlustige Brouwer baalt van gemiste kansen bij debuut op 'prachtig' Wimbledon

Gijs Brouwer kijkt met een positief gevoel terug op zijn debuut op Wimbledon. De nummer 153 van de wereld was donderdag dicht bij setwinst in de eerste ronde tegen de Duitser Alexander Zverev, maar verloor toch in drie sets.

"Ik heb goed gespeeld en het was een goede wedstrijd. Ik maakte het redelijk spannend. Ik heb hem denk ik een moeilijke wedstrijd bezorgd", zei Brouwer tegen persbureau ANP. De 27-jarige Nederlander verloor met 6-4, 7-6 (4) en 7-6 (5) van de voormalige nummer twee van de wereld.

"Ik heb wat kansjes gecreëerd, vooral in de tweede set. Maar die heb ik niet gepakt. Jongens als Zverev missen niet dat ene forehandje in de tiebreak dat ik wél miste."

Brouwer wist vorige week drie kwalificatiewedstrijden te winnen. Die werden gespeeld op het nabijgelegen Roehampton, om het gras op Wimbledon te sparen voor het hoofdtoernooi.

"Dit was een wereld van verschil. Daar was het een groot grasveld, waar gewoon een paar banen zijn aangelegd en doeken zijn aangebracht. Van twintig man langs de kant speelde ik ineens voor een stadion waar weet ik veel hoeveel man in kunnen."

Brouwer vond regen geen spelbreker

Brouwer zei dat hij al dagen stond te trappelen om op Wimbledon te spelen. Aanvankelijk stond zijn duel voor dinsdag op het programma, maar door de regen kwamen Brouwer en Zverev donderdag pas in actie.

"Het oponthoud door de regen vond ik niet heel erg, want door de kwalificaties was het toch al een lang verblijf. Ik heb genoten van de afgelopen week op een prachtig toernooi. Hopelijk geeft dit mij ook weer een mentale boost voor de toekomst."

Botic van de Zandschulp is in het enkelspel de laatst overgebleven Nederlandse deelnemer. Hij won donderdag in de eerste ronde in vijf sets van de Chinees Zhang Zhizhen. Tallon Griekspoor verloor woensdag in drie sets van de Hongaar Márton Fucsovics.