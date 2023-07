Andreeva (16) beleeft ook sprookje op Wimbledon, Ruud verrassend onderuit

Delen via E-mail

De pas zestienjarige Russin Mirra Andreeva heeft donderdag de derde ronde van Wimbledon bereikt. Haar Tsjechische tegenstander Barbora Krejcíková gaf op bij een stand van 6-3 en 4-0. Bij de mannen verloor de Noorse topspeler Casper Ruud verrassend zijn tweederondepartij.

Andreeva, 16 jaar en 68 dagen oud, is de op twee na jongste qualifier die de derde ronde weet te halen op Wimbledon. Kim Clijsters (1999) en Coco Gauff (2019) waren nog jonger toen ze zich bij de laatste 32 in Londen schaarden.

De tiener beleefde in mei op Roland Garros ook al een sprookje door de derde ronde te halen. Ze werd toen door Gauff uitgeschakeld.

De Estse Anett Kontaveit (WTA-81) werd op haar laatste toernooi in de tweede ronde uitgeschakeld. De voormalig nummer twee van de wereld was met 6-1 en 6-2 kansloos tegen de Tsjechische Marie Bouzková (WTA-32).

De 27-jarige Kontaveit maakte haar afscheid vorige maand bekend. "Na diverse doktersbezoeken is mij verteld dat een deel van mijn onderrug niet goed functioneert. Daardoor is het onmogelijk om een volledig trainingsprogramma te draaien en topsport te bedrijven", schreef ze op sociale media.

Bij de mannen is Ruud verrassend uitgeschakeld. De nummer vier van de plaatsingslijst verloor van de Engelse wildcardspeler Liam Broady, de nummer 142 van de wereld: 4-6, 6-3, 6-4, 3-6 en 0-6.

De 24-jarige Ruud is op Wimbledon nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen. Op Roland Garros reikte hij twee keer tot de eindstrijd en ook op de US Open was hij al eens finalist.