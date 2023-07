Debutant Brouwer kan op Wimbledon niet stunten tegen topspeler Zverev

Gijs Brouwer is er donderdag niet in geslaagd te stunten bij zijn debuut op Wimbledon. De 27-jarige tennisser moest mede door twee verloren tiebreaks zijn meerdere erkennen in de Duitser Alexander Zverev: 6-4, 7-6 (4) en 7-6 (5).

Brouwer (ATP-153), die vorige week drie kwalificatiewedstrijden won, bood Zverev (ATP-21) kranig weerstand op baan 1. De voormalig nummer twee van de wereld moest in de eersterondepartij diep gaan om de Nederlander in drie sets te verslaan.

De 27-jarige Zverev pakte de eerste set door zijn vierde breakpoint te benutten. De tweede en derde set waren spannender en eindigden in een tiebreak. Beide keren kwam Zverev als winnaar uit de bus. Brouwer liet in het tweede bedrijf bij een 6-5-voorsprong twee setpoints onbenut.

Zverev speelt in de tweede ronde tegen de Japanner Yosuke Watanuki. De nummer 116 van de wereld was in zijn eersterondepartij in vijf sets te sterk voor de Zwitser Marc-Andrea Huesler.

Alexander Zverev juicht na een gewonnen punt tegen Gijs Brouwer. Foto: AP

Van de Zandschulp enige Nederlander in enkelspel

Brouwer speelde zijn derde wedstrijd ooit in het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Vorig jaar haalde hij de tweede ronde van de US Open.

De wedstrijd tussen Brouwer en Zverev stond eerder gepland op dinsdag en woensdag. Beide keren zorgde regen ervoor dat de partij uit het schema gehaald moest worden.

Door de uitschakeling van Brouwer is er nog één Nederlander actief in het enkelspel op Wimbledon. Botic van de Zandschulp rekende eerder op de dag in vijf sets af met de Chinees Zhizhen Zhang. Tallon Griekspoor verloor woensdag in de eerste ronde van de Hongaar Márton Fucsovics.