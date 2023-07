Bouwmeester wil met zeilacademie de sport veranderen: 'Mag geen elitesport zijn'

Zeilster Marit Bouwmeester wil niets liever dan een startbewijs voor haar vierde Olympische Spelen, maar heeft als moeder een nog grotere droom. Haar sport toegankelijk maken voor ieder kind, in plaats van voor een beperkte elitegroep.

Bouwmeester, die vorig jaar mei moeder werd, windt er geen doekjes om. Als het aan haar ligt bestaat er over een paar jaar een heuse Marit Bouwmeester-zeilacademie, waar ieder kind de kans krijgt om kennis te maken met de zeilsport.

"Ik vind dat een topsporter zijn sport beter moet achterlaten dan hoe die hem gekregen heeft", stelt de olympisch kampioene. "Ik ben opgevoed met dat je mensen moet helpen die het minder hebben."

De viervoudig wereldkampioene ziet haar geliefde sport alsmaar duurder worden en vreest het ergste. "Zeilen wordt steeds meer een elitesport", zegt ze op een persmoment in aanloop naar het WK zeilen in Den Haag. "Er moet een tegenbeweging komen."

Toen Bouwmeester als kind begon aan haar nog prille zeilcarrière merkten haar ouders al dat de sport exclusief was. "Ik ben een soort vreemde eend in de bijt", zegt ze. "Mijn ouders sloten meerdere leningen af." Dit allemaal om de ambitieuze zeildromen van de kleine Bouwmeester uit te laten komen. Met succes.

CV Marit Bouwmeester Leeftijd: 35 (17 juni 1988)

Geboorteplaats: Warten (Friesland)

Prestaties: Wereldkampioen (2011, 2014, 2017 en 2020), Europees kampioen (2017, 2018, 2020, 2023) en olympisch kampioen (2016), olympisch zilver (2012), olympisch brons (2020)

Bouwmeester raakte geïnspireerd door Cruyff Courts

Bouwmeester veroverde in 2016 de olympische titel in de Laser Radial-klasse en was vier keer de beste van de wereld. Daarnaast won ze vier Europese titels en werd ze in 2017 uitgeroepen tot beste zeilster van de wereld. "Deze sport heeft mij zo veel gebracht, ik wil graag iets terugdoen", zegt de topzeilster.

Niet alleen haar opvoeding heeft Bouwmeester aan het denken gezet, maar ook haar dochter Jessie Mae speelde een rol in haar grote droom. "Als ik denk aan kleine Jessie, hoop ik dat ze het plezier van zeilen gaat ervaren. En de veiligheid op het water vind ik eigenlijk nog belangrijker."

In haar woonplaats Den Haag hoopt Bouwmeester alle kinderen te inspireren en in beweging te krijgen. Ze raakte mede geïnspireerd door de Cruyff Courts. "We zijn een waterland, dus ik wil eigenlijk dat de kids op de fiets naar een plas water kunnen waar ze kunnen zeilen", vertelt ze vol trots. "Iedereen moet kunnen zwemmen, schaatsen en ook zeilen. Ik zou ook voor schoolzeilen pleiten, om maar een voorbeeld te noemen."

Marit Bouwmeester samen met haar dochter Jessie Mae op de ILCA 6-zeilboot. Foto: Marit Bouwmeester

'Ik geniet als moeder meer van zeilen'

De ambitieuze plannen van Bouwmeester, die ze samen met het Watersportverbond en gemeente Den Haag gaat uitvoeren, zitten nog in een oriënterende fase. "Maar straks na de Spelen in Parijs, als ik mij daarvoor plaats, wil ik er volle bak voor gaan om dit op te zetten."

Het plaatsen voor de Spelen is nog een vrij lastige opgave. Per land mag er maar één zeilster deelnemen aan de ILCA 6-klasse (voorheen Laser Radial genoemd). Naast Bouwmeester zijn ook Maxime Jonker en Mirthe Akkerman in de race voor een olympisch startbewijs. "Ik ga er alles aan doen om op mijn vierde Spelen te staan", zegt Bouwmeester.

Na de geboorte van haar dochter ging de zeilster de strijd aan met haar Nederlandse concurrenten. Sneller dan verwacht kon ze zich weer meten met de wereldtop. De kers op de taart was de Europese titel die ze in maart won. "Mijn coach zegt dat ik tegenwoordig op het water de meest ontspannen versie van mezelf ben. Ik geniet er in elk geval meer van dan voordat ik zwanger was."

Ze dwong als enige Nederlandse zeilster deelname aan het olympisch testevent af, dat vrijdag in Marseille begint. "Soms snap ik het zelf ook niet helemaal dat het al snel weer goed ging. Maar ik had mijn zwangerschap wel zo ingericht dat ik zo snel mogelijk kon terugkomen."

Naast het testevent is ook het aanstaande WK in Den Haag een belangrijk kwalificatiemoment voor de Spelen. "Mijn droom is om het testevent, de WK en de Spelen te winnen", zegt de bevlogen zeilster. Het WK zeilen staat van 10 tot en met 20 augustus op het programma.