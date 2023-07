Hockeyers veroveren opnieuw titel in Pro League na overwinning op België

De Nederlandse hockeyers hebben dinsdag de eindzege in de Pro League gegrepen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee stelde de titel veilig door in Antwerpen met 2-4 van België te winnen.

Thijs van Dam opende al na zeven minuten de score voor Oranje. De aanvaller profiteerde van geklungel in de Belgische verdediging. Twaalf minuten later herstelde België het evenwicht via Alexander Hendrickx, die scoorde uit een strafcorner.

Nog voor rust kwam Nederland op 1-3. Jip Janssen bracht de Europees kampioen uit een strafcorner weer op voorsprong en Thierry Brinkman tikte even later raak bij een mooie aanval.

België kwam kort na de onderbreking terug in de wedstrijd via een rake strafcorner van Hendrickx. Een kwartier later breidde Boris Burkhardt de marge weer uit, waarna de zege niet meer in gevaar kwam.