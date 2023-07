Captain Danick Snelder (33) stopt na gouden jaren bij Nederlandse handbalploeg

Danick Snelder heeft dinsdag een punt achter haar interlandloopbaan gezet. De 33-jarige cirkelloper maakte de succesjaren met de Nederlandse ploeg mee, maar richt zich nu op haar club.

Snelder gold dertien jaar als een vaste waarde in Oranje. Ze was een van de uitblinkers van de ploeg die in 2019 Nederlandse sporthistorie schreef door in Japan wereldkampioen te worden. In de spannende finale werd Spanje met 30-29 verslagen.

Dat beschouwt Snelder als het absolute hoogtepunt van haar loopbaan. "Het was zo lang een droom. We hebben er van jongs af aan zo hard voor gewerkt. De hele route ernaartoe was bijzonder. Alles doen voor die ene droom. Dat je dat dan kan belonen met de wereldtitel, is iets wat niemand ons ooit nog kan afpakken."

Snelder trok op 7 maart 2009 voor het eerst het oranje shirt aan. Ze kwam in totaal 207 keer uit voor de Nederlandse ploeg en scoorde 520 keer. Naast de wereldtitel prijken er WK-zilver, WK-brons en EK-zilver op haar erelijst. De Zuid-Hollandse deed in 2016 en 2021 mee aan de Olympische Spelen. Ze kwam ruim een jaar geleden voor het laatst in actie voor Oranje.

"Ik ben ontzettend trots dat ik zo'n lange tijd voor ons land heb mogen uitkomen", zegt Snelder. "We zijn met een mooie groep meiden het project aangegaan en hebben veel geleerd en bereikt."

Snelder blijft dus wel actief op clubniveau. Ze komt uit voor SG BBM Bietigheim in Duitsland, waar ze momenteel herstelt van een knieblessure.