Tallon Griekspoor begint dinsdag dankzij een spectaculair half jaar met een geplaatste status aan Wimbledon. Oud-profs Marcella Mesker en John van Lottum zien nieuw elan bij de 27-jarige tennisser. "Hij is van talentvol jongetje een grote man geworden."

Griekspoor begon 2023 als nummer 95 van de wereldranglijst, maar door zijn toernooizege in het Indiase Pune in januari had hij meteen de stijgende lijn te pakken. Vijf maanden later volgde zijn tweede ATP-titel op het Libéma Open in Rosmalen, waardoor hij naar de 29e plek klom. Door zijn successen ontloopt hij een topspeler in de eerste en tweede ronde op Wimbledon.

"Het is tot nu toe bijna een perfect seizoen voor Griekspoor", zegt Van Lottum, voormalig nummer 62 van de wereld. "Twee ATP-titels winnen is ontzettend goed. Dat kunnen weinig Nederlanders hem navertellen. Maar het seizoen is niet perfect, want bij de graveltoernooien was hij aan het sukkelen met zijn voet en enkel."

Griekspoor leek onder het mes te moeten, maar in Rosmalen liet de thuisfavoriet met wervelende acties zien dat hij weer pijnvrij is. De nummer één van Nederland won vijf partijen op rij, met de knappe comeback tegen de Australiër Jordan Thompson als zinderend slotstuk: 6-7 (4), 7-6 (3) en 6-3.

"Hij beschikt over ontzettend veel doorzettingsvermogen", zegt commentator Mesker. "Hij heeft de verantwoordelijkheid opgepakt die hij als talentvolle tennisser had, de weg van de geleidelijkheid bewandeld en zich ieder jaar ontwikkeld. Het harde werken heeft zijn vruchten afgeworpen."

Tallon Griekspoor dook na zijn winst van het Libéma Open in het nabijgelegen meertje. Links coach Kristof Vliegen en rechts fysieke trainer Bas van Bentum. Foto: ANP

Goede chemie met coach Vliegen

De opmars van Griekspoor hangt samen met de terugkeer van vertrouwenspersoon Kristof Vliegen. De 41-jarige Belg was tussen 2013 en 2019 al de coach van de geboren Haarlemmer. Vliegen haakte om persoonlijke omstandigheden af, maar in januari kwam het tot een hernieuwde samenwerking. Hij volgde Raemon Sluiter op, die vertrok vanwege een verschil van inzicht.

"Vliegen was wel uit het hoofd van Griekspoor, maar nooit uit zijn hart", zegt Mesker, die beiden een goed tactisch inzicht toedicht. "Dat hebben ze met elkaar opgebouwd toen ze dubbelden voor tennisclub Zandvoort. Vliegen zag toen al dat Tallon het spelletje heel goed begreep. En ze hebben natuurlijk die luchtigheid en humor onderling."

Van Lottum ziet ook dat de "lossere aanpak" van de Belg effect sorteert. "Ik ken Vliegen nog van vroeger. Hij is heel positief en gezellig. Het is bij Vliegen meer het 'vrienden onder elkaar'-gevoel dan bij Sluiter. Griekspoor is nog steeds de leider, ook al zit Vliegen ernaast. Hij is een heel goed klankbord en niet iemand die zich boven Griekspoor plaatst."

Een snel opgeloste ruzie op Roland Garros toonde het incasseringsvermogen van de twee naar elkaar toe. Vliegen verliet de baan tijdens de eersterondepartij in Parijs na een woede-uitbarsting van Griekspoor richting zijn coach. "Ik zal hem mijn excuses aanbieden. Dan is het zand erover en gaan we gewoon weer door", zei Griekspoor na afloop. Zo geschiedde.

ATP-ranking Griekspoor (per 31 december): 2014: 1354

2015: 598

2016: 347

2017: 232

2018: 231

2019: 178

2020: 153

2021: 65

2022: 95

'Griekspoor is het speelse van gras gaan omarmen'

Griekspoor heeft dit grasseizoen nog maar één wedstrijd verloren, namelijk de kwartfinale van Halle tegen de Rus Andrey Rublev (ATP-7). "Als je me had gezegd dat ik ooit een toernooi op gras zou winnen, had ik je uitgelachen", zei hij na zijn triomf op het Libéma Open. Waar de Noord-Hollander voorheen afgaf op gras, koestert hij er tegenwoordig liefde voor.

"Tja, de eerste keer vond Richard Krajicek het ook allemaal niks", memoreert Mesker. "Hij zei: 'Gras is voor koeien.' En een paar jaar later wint hij Wimbledon. Griekspoor heeft inmiddels geaccepteerd dat tennis op gras anders is. Dat speelse van gras is hij gaan omarmen. De knop is om bij Griekspoor."

Veel aanvallen, korte rally's, volleys, dropshots: de nieuwe kopman van het Nederlandse tennis gooit de trukendoos open op gras. Van Lottum: "Griekspoor heeft een ideaal spel om op gras te presteren. Opportunisme en veelzijdigheid zijn twee belangrijke voorwaarden om goede resultaten te boeken op deze ondergrond."

0:49 Afspelen knop Griekspoor verschalkt tegenstander met briljant lobje

Griekspoor meteen aan de bak

Griekspoor treft dinsdag op Wimbledon met de Hongaarse routinier Márton Fucsovics (ATP-66) een niet te onderschatten tegenstander. De kwartfinalist van 2021 versloeg de Nederlander vorig jaar in de tweede ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam. Bij twee zeges op rij wacht voor Griekspoor mogelijk een duel met de Russische wereldtopper Daniil Medvedev (ATP-3).

"Gras is een gelijkmaker. De verschillen tussen spelers op deze ondergrond worden veel kleiner", zegt Mesker. "Dit kan Griekspoor helpen tegen Medvedev, maar kan ook tegen hem werken bij spelers die veel lager staan. Bij gras liggen verrassingen altijd op de loer."

Fucsovics kan een uitglijder zijn, beaamt Van Lottum. "Maar Griekspoor is op dreef en zit vol vertrouwen. Hij heeft een positieve arrogantie over zich heen en is voor niemand bang. Hoe groter de wedstrijd, hoe leuker hij het vindt. En in het tennis is niets groter dan Wimbledon."

Beste Grand Slam-resultaten Griekspoor: Australian Open: Derde ronde (2023)

Roland Garros: Tweede ronde (2022, 2023)

Wimbledon: Tweede ronde (2022)

US Open: Tweede ronde (2021)