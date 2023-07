Kogelstootster Schilder plaatst zich voor Spelen, maar grijpt net naast overwinning

Delen via E-mail

Kogelstootster Jessica Schilder heeft zich zondag geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. De Volendamse voldeed aan de limiet bij de Diamond League-meeting in Stockholm.

De 24-jarige Schilder stootte de kogel in de Zweedse regen naar een afstand van 19,03 meter. Daarmee gooide de Europees kampioene ruim verder dan de de eis van 18,80 meter voor een olympisch ticket. Atleten kunnen zich vanaf zaterdag kwalificeren voor de Spelen.

Schilder leverde in Stockholm haar beste prestatie van dit jaar. Wel kwam ze tekort voor de overwinning, die naar Danniel Thomas-Dodd ging. De Jamaicaanse gooide 1 centimeter verder.

Bij het discuswerpen eindigde Jorinde van Klinken ook als tweede. De 23-jarige Drentse kwam tot een afstand van 62,92 meter, al was dat niet ver genoeg voor directe olympische kwalificatie. De limiet is 64,50 meter.

Van Klinken kwam in april al tot 67,05 meter, maar toen was het olympische kwalificatietraject nog niet begonnen. De Kroatische Sandra Perkovic won in Stockholm met een worp van 64,49 meter.