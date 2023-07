Golfer Luiten grijpt ook op Britse Masters naast eerste titel sinds 2018

Delen via E-mail

Joost Luiten is er zondag niet in geslaagd om zijn eerste titel op de Europese Tour sinds 2018 te veroveren. De Nederlandse golfer verspeelde op de slotdag van de Britse Masters zijn leidende positie.

De 37-jarige Luiten ging na drie rondes op The Belfry in Sutton Coldfield samen met de Italiaan Guido Migliozzi, de Engelsen James Morrison, Oliver Wilson en Andy Sullivan en de Deen Niklas Nørgaard aan de leiding.

Op de laatste dag stelde Luiten teleur met een ronde van 74 slagen, 2 boven par. Op de eerste negen holes sloeg hij twee bogeys en kon die schade in het vervolg niet meer repareren.

Het is de tweede week op rij dat Luiten naast de eindzege grijpt. De zesvoudig winnaar op de Europese Tour verspeelde vorige week zondag op het BMW International Open in München een voorsprong van drie slagen in de laatste ronde. Zijn laatste zege dateert van 2018, toen hij het Oman Open op zijn naam schreef.